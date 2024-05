L'aprenentatge constant del Can Gibert

Al barri de Can Gibert del Pla, de Girona, tornaran a gaudir de futbol de Primera Catalana a partir de la propera temporada. Els nois que entrena Gerard Lechuga i Pablo Gutiérrez han assolit la permanència per segon any consecutiu quan falten tres jornades pel final i poques setmanes després d’estar patint en zona de descens a Segona Catalana. L’alçament dels gironins ha estat fulgurant en escasses jornades. I és que no només s’han escapat de les brases i s’han salvat: han pujat al cinquè lloc de la classificació després de ser el tercer millor equip de la segona volta (23 punts), només superat pel Manlleu (28), el campió, i l’Argentona (24), segon.

«És un èxit. Teníem clar que la primera volta costaria, però el club i nosaltres hem mantingut la idea inicial i hem tingut dels millors resultats de la segona volta», explica Lechuga. Només han perdut un dels últims dotze partits.

El Can Gibert va canviar mitja plantilla a l’estiu passat i es va nodrir de juvenils que acabaven l’etapa de formació, alguns dels quals a Lliga Nacional (Jon Arrieta, Pau Diouf i Seydou Diarra), i de jugadors procedents de Tercera Catalana, com el seu màxim realitzador, l’exComa Cros Mahamadou Sawaneh, que en duu 5. Cap jugador de l’equip cobra: «Som dels pocs equips que no paga», confirma el tècnic.

Lechuga, de 38 anys, explica que «som un club que agafem jugadors contrastats que estan tips de voltar i que intentem potenciar el talent jove». En aquest sentit, la meitat de la plantilla del Cangi està formada per estudiants de la Universitat de Girona, com els balears Joan Socías i Simó Ribas, que continuen la carrera futbolística lluny de les illes mentre cursen Dret i CAFE (Ciències de l’Activitat Física i l’Esport). D’altres, s’han involucrat a carreres d’Enginyeria Industrial i Magisteri. El mateix Lechuga també està vinculat a la UdG com a director tècnic del Patronat de l’Escola Politècnica Superior.

Una quinzena d’anys al club

Aquesta és la sisena temporada seguida de Lechuga al capdavant de l’equip: «Al club fan broma dient-me que semblo el seu Ferguson». Però cal sumar-n’hi les etapes com a tècnic ajudant de Sepu, de Pau Hidalgo i de Francesc Gala, i les de jugador, a Segona i a Tercera Catalana. En total, hi duu una quinzena d’anys i la previsió és que segueixi el curs que ve.