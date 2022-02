Barça i Nàpols s'enfrontaran aquest dijous (18.45 h) al Camp Nou per una plaça en els vuitens de final de Europa League, en un xoc al qual tots dos equips arriben en posicions de Lliga de Campions de les seves respectives lligues domèstiques i amb la figura de l'argentí Diego Armando Maradona, exjugador de tots dos equips, molt present.

El Barça jugarà per primera vegada en la seva història l'Europa League, la competició europea a la qual s'ha vist relegat després de completar una mala fase de grups de la Lliga de Campions, i el primer escull serà d'alt nivell, el Nàpols, tercer classificat en la Sèrie A.

La trobada arriba en un dels millors moments de la temporada per al conjunt de Xavi Hernández, encara que no va oferir la seva millor versió el diumenge en el derbi davant l'Espanyol (2-2). Però els fitxatges del mercat hivernal i la recuperació de jugadors importants com Pedro González 'Pedri' han suposat una millora que el converteixen en candidat per a aixecar l'Europa League al maig.

Una vegada superat el cop anímic per l'eliminació de la Lliga de Campions, el Barça afronta la competició amb la intenció de convertir-la en un motiu d'alegria i evitar l'any en blanc. L'equip blaugrana ja ha caigut eliminat de la 'Champions', la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya i el líder de la Lliga, el Reial Madrid, està a 15 punts (encara que el Barça ha jugat un partit menys).

El conjunt català no disputava la segona competició europea des de la temporada 2003-2004, precisament el primer curs amb Joan Laporta a la presidència. Llavors, amb un equip entrenat per Frank Rijkaard i amb futbolistes com Ronaldinho, Xavi Hernández, Carles Puyol i Víctor Valdés, el Barça va caure a la ronda de vuitens de final davant el Celtic de Glasgow.

Aquest conjunt estava en construcció, igual que el Barça actual, també plagat de joves de la cantera amb un prometedor futur al davant. Qui no podrà participar en aquesta edició de la Lliga Europa és un veterà com Dani Alves, que va ser el jugador descartat per Xavi al tan sols poder inscriure tres dels quatre fitxatges hivernals per la normativa UEFA.

Les altres baixes segures en l'anada davant el Nàpols seran els lesionats Ansu Fati, Clément Lenglet, Sergi Roberto, Samuel Umtiti i Memphis Depay, que està prop de reaparèixer. I, finalment, tampoc hi serà el central Ronald Araujo, qui no s'ha recuperat a temps de la sobrecàrrega en el soli de la cama esquerra que va patir davant l'Espanyol.

Per part seva, el conjunt italià viatja a la Ciutat Comtal amb sensacions agredolces després d'empatar amb el líder de la Sèrie A, l'Inter, però perdre una oportunitat d'or per a assaltar la primera plaça de la taula.

Els 'Partinopei', a dos punts del líder amb 53 punts, són candidats a aixecar l' 'scudetto' en una lluita amb Milan i Inter que està més oberta que mai.

Amb una ratxa de quatre partits sense conèixer la derrota, els homes que dirigeix l'italià Luciano Spalletti es caracteritzen per la seva agressiva pressió i per voler treure la pilota neta des de darrere, amb la figura de l'espanyol Fabián Ruiz com a protagonista en el centre del camp per a organitzar tota acció ofensiva de l'equip.

El nigerià Víctor Osimhen ha estat l'home més perillós per als del sud d'Itàlia durant aquesta competició amb quatre gols en 168 minuts disputats, incloent-hi dos d'ells sense ser titular.

A més, el capità italià Lorenzo Insigne, el porter colombià David Ospina i el defensa senegalès Kalidou Koulibaly arriben a la cita en un gran estat de forma.

Spalletti no podrà comptar per al xoc amb el mexicà Hirving Lozano, que continua amb el seu procés de recuperació d'una lesió en l'espatlla; amb l'eslovac Stanislav Lobotka i l'italià Matteo Politano, baixa important per a un tècnic que haurà de tornar a confiar en el macedoni Elif Elmas.

La baixa de Lobotka en la medul·lar pot suposar l'entrada del belga Dries Mertens, que enguany no està sent important en els plans del tècnic.

L'estadística no està de part dels visitants. El Nàpols ha sortit derrotat dels seus últims quatre partits a domicili en eliminatòries de competicions europees. Això sí, els napolitans buscaran redimir-se de l'eliminació de la Champions 2019-20, precisament davant el Barcelona.