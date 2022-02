Antoni Pagès, expresident de la UE Figueres entre l’any 1973 i 1977, va morir ahir als 79 anys. El club figuerenc i l’alcaldessa Agnès Lladó ho va anunciar a través de piulades als seus comptes de Twitter. La Unió exposava que es guardaria un minut de silenci en tots els partits que es juguessin durant el dia d’ahir. De fet, abans del començament del duel del primer equip al camp del Manresa, on els empordanesos van caure (1-0) els dos equips el van fer en memòria de l’exdirigent.

Promotor immobiliari, durant el seu mandat, precedint Pere Giró i cedint-la a Manel Blasi, va dur la Unió a Tercera divisió amb qui va aconseguir l’ascens en el darrer any (1976-1977). A més, Pagès també va fer les tasques com a directiu del Barcelona en la recta final del mandat de Josep Lluís Núñez (1994-2000). De la seva etapa al club blaugrana, cal recordar la gran relació que va tenir amb l’exjugador i exetrenador alemany Bernd Schuster. Pagès va fer un paper clau en la negociació de la seva contractació a principis dels vuitanta. Tant és així que l’exentrenador Helenio Herrera, en una roda de premsa el gener de 1981, ironitzava sobre la relació de tots dos: «Schuster es divorcia i es casarà amb Pagès». Fins i tot, quan li preguntaren sobre la contractació d’un nou preparador físic, Herrera va respondre que Pagès en seria un de bo.

A banda de la seva afició pel futbol (era aficionat del Barcelona i del Figueres), també era conegut per la seva passió per l’art, i col·leccionava centenars d’obres, tot i que ell deia que no es considerava col·leccionista, sinó «només amic dels pintors».

Amb la mort de Pagès, el Figueres ha perdut dos dels expresidents més coneguts en la història del club en poc més d’un mes. El passat 4 de gener, el club alt-empordanès lamentava la pèrdua de Pere Giró, el president que va precedit Pagès en el càrrec. Tots dos havien participat en l’homenatge que la Unió va fer als expresidents per celebrar el Centenari del club al Teatre El Jardí de la capital alt-empordanesa el 2019.

El comiat d’Antoni Pagès es realitzarà avui, dilluns 21 de febrer, a les 11 del matí a l’església de Sant Pere de Figueres.