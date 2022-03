Molt males notícies per a Esther Guerrero. Si diumenge es quedava sense la possibilitat de revalidar el títol de campiona estatal dels 1.500 metres per culpa d'una inoportuna lesió, aquest mateix contratemps físic la tindrà un temps de baixa i li prohibirà participar en el Mundial d'Atletisme en pista coberta que se celebra en un parell de setmanes a Belgrad. Una cita que la banyolina tenia marcada en vermell en el calendari, però que haurà de seguir des de la distància.

Ha sigut ella mateixa l'encarregada d'explicar què és el que té. Mitjançant les xarxes socials, ha informat que el diagnòstic de les proves que li han realitzat aquesta mateixa setmana "no és bo" ja que la que és la "primera lesió seriosa" de tota la seva carrera esportiva, farà que estigui "apartada" durant "un temps llarg". Pateix una ruptura completa del tendó comú del bíceps femoral amb el semitendinós. No ha precisat terminis, pel que no se sap quan podrà reaparèixer.

Finalmente, tengo diagnóstico y no es bueno.

Este es el momento de mi primera lesión seria: una rotura completa del tendón común del biceps femoral con el semitendinoso.

Sin otro remedio, me va a dejar un tiempo largo apartada. Veremos cuánto. 🥺😢🤞🤞 pic.twitter.com/2nj7HdVxN3 — Esther Guerrero (@estherrguerrero) 2 de marzo de 2022

Després de les últimes observacions, per sort no haurà de ser intervinguda, el que hauria provocat que la recuperació fos més llarga. Ara, el primer que ha de fer Guerrero és descansar. I si les previsions es compleixen, en unes sis o set setmanes podria fer alguna cosa, que no vol dir entrenar-se com si res i estar preparada per córrer. La intenció és recuperar-se el més aviat possible, sempre seguint en compte les indicacions dels dos metges (els doctors Brotons i Balius) que guiaran dia a dia el seu procés de recuperació. Ara bé, ni ella ni ningú del seu entorn vol parlar ara de terminis. És massa aviat.

Per tant, no hi ha data de retorn. Això sí, el que està clar és que la temporada en pista coberta ha arribat a la seva fi. I això que la va començar amb bones sensacions. En el New Balance Indoor Grand Prix celebrat a Nova York, i corresponent al World Athletics Indoor Tour, va guanyar la cursa dels 1.500 metres amb un temps de 4:11.87. No podrà donar-li continuïtat a Belgrad, aquest mateix mes de març, pel que es queda sense Mundial.

Ara està per veure com i quan pot tornar a entrenar i també a competir. Cal recordar que aquest mateix any, i ja a l'exterior, també hi ha Mundial i Europeu, sent aquest segon esdeveniment un dels més importants i que tenia entre cella i cella per aconseguir-hi algun resultat important. El Mundial serà a Eugene, als Estats Units, del 15 al 24 de juliol. De la seva banda, l'Europeu tindrà lloc a Munic un mes després: del 15 al 21 d'agost.