Maverick Viñales (Aprilia) es va estrenar amb una dotzena posició en el Mundial de MotoGP d’aquest any. El pilot de Roses arrencava el Gran Premi de Qatar, celebrat al circuit de Losail, des de la dinovè lloc però va poder finalitzar en els llocs que donen dret a punts perquè es va beneficiar, en part, de les caigudes dels pilots que sortien per davant d’ell. Un d’ells, Jorge Martín (Ducati), que no va poder defensar la primera posició després de fer la pole position dissabte. D’aquesta manera, es va emportar la cursa el que sortia segon: Enea Bastianini (Ducati).

L’italià va aconseguir la seva primera victòria a MotoGP després de guanyar una cursa que Pol Espargaró (Honda) va dominar durant divuit voltes, però finalment es va haver de conformar amb la tercera posició. Fins i tot, també va cedir el segon lloc a Brad Binder (KTM). I és que els pneumàtics de les Honda van baixar el seu rendiment en el tram final i el català no va poder mantenir la primera posició, igual que Marc Márquez, que va acabar cinquè. De fet, el de Cervera va tenir un petit ensurt en la sessió d’entrenaments del matí, però va optar per no canviar el motor i continuar amb el pla previst pel seu equip.

Van ser les dues Honda que van sortir com un coet en la sortida i van ocupar les dues primeres posicions. Mentre, el poleman Jorge Martín va fallar i, fins i tot, es va tocar amb un rival per caure fins a la vuitena posició. Pol Espargaró ja havia superat a Márquez al final de la primera volta i va començar a marcar el seu ritme. Després de les dues Honda se situaven Binder, Joan Mir (Suzuki), Bastianini i Aleix Espargaró (Aprilia). El ritme de Pol Espargaró va acabar tancant el grup de davant i aguantava la primera posició per davant Binder i Aleix Espargaró, a qui sembla que sap dominar millor l’Aprilia que el seu company d’equip, Maverick Viñales, que rodava molt lluny del ritme dels de davant.

Quan faltaven 10 voltes, Pol Espargaró tenia un avantatge de gairebé un segon respecte Binder. El sud-africà, però, es va veure superat per Bastianini, i això va ser una premonició del que vindria, ja que amb el pas de les voltes, l’italià li anava guanyant lloc a Pol Espargaró. Finalment, la Ducati va superar a l’Honda quan faltaven quatre voltes i Bastianini marxava en solitari, camí cap a la victòria. Binder també va superar el petit dels Espargaró, que també es va haver de defensar dels atacs del seu germà gran per defensar la tercera posició. Així, Aleix Espargaró va acabar quart, amb Marc Márquez cinquè, per davant Joan Mir i Àlex Rins (Suzuki). Viñales va acabar 12è a vint-i-tres segons del guanyador.

Arnenas acaba 13è en Moto2

Per altra banda, Albert Arenas (Kalex) va finalitzar la cursa de Moto2 en tretzena posició, i això li va permetre sumar els seus tres primers punts en el Mundial. La cursa se la va emportar Celestino Vietti (Kalex), que és el primer líder del Mundial. El podi el van completar Aron Canet (Kalex), que va entrar a sis segons del guanyador, i Sam Lowes (Kalex). Més disputada va ser la cursa de Moto3, on Andrea Migno (Honda) es va imposar per només 37 centèsimes a Sergio García (GasGas). El tercer va ser Kaito Toba (KTM).