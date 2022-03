Adel Mechaal va ser un dels grans triomfadors fa dos caps de setmana del Campionat d’Espanya de pista coberta disputat a Madrid. L’atleta palamosí va aconseguir la doble corona en proclamar-se campió dels 1.500 metres i del 3.000 metres. Pocs dies després, també a Madrid, Mechaal va ser tercer en els 3.000 del World Indoor Tour. Tot plegat, dibuixava la millor preparació possible per al baix-empordanès abans d’encarar el Mundial de pista coberta de la setmana entrant a Belgrad (del 18 al 20 de març). Una cita on Mechaal estava convocat, en principi, per la Federació per a disputar tant els 3.000 metres com els 1.500. Finalment però, el palamosí ha decidit centrar-se només en la prova llarga i descartar la dels 1.500 metres. El substitut de Mechaal als 1.500 metres serà Saúl Ordóñez.

D’aquesta manera, la prova dels 3.000 m. serà l’única del Mundial amb representació gironina. Esther Guerrero, que havia de ser-hi a la mateixa distància, es va lesionar als Campionats d’Espanya i no hi podrà ser. Guerrero va patir un trencament del tendó de l’isquiotibial de la cuixa a la darrera recta de la final quan anava primera i es va haver de conformar amb la medalla de bronze. La banyolina haurà d’estar-se un bon temps apartada de les pistes.