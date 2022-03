El castellano-manxec Arcediano Monescillo serà l’encarregat de dirigir el partit de demà del Girona a Las Palmas. Amb 37 anys, fa onze temporades que xiula partits a la categoria de plata i s’ha vist les cares uns quants cops amb el Girona: 19 en total. El balanç no és dolent: 9 victòries, 7 empats i 3 derrotes. Per al record, el 0-0 a Almeria el curs passat on va expulsar Ramalho, Cristóforo i Monchu. Enguany va xiular en el triomf al Ponferradina (3-1) a Montilivi.