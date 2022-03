Duel de contrastos el que es veurà demà a Fontajau (18 h). El Bàsquet Girona, que ha guanyat nou dels últims 10 partits, rep a un Guipúscoa en mala dinàmica i que ha perdut els darrers tres enfrontaments que ha disputat. Per a Jordi Sargatal, però, «això els fa perillosos». Ho sap bé el tècnic gironí que, precisament, va debutar com a màxim responsable de l’equip en el partit de la primera volta a terres basques i que va acabar amb derrota (85-81). Un al·licient més per al conjunt gironí per guanyar l’average davant un equip que també lluita per col·locar-se en zona de play-off al final de temporada. Aquesta mala ratxa de resultats els ha portat a caure fins a la tretzena posició, però tan sols tenen dues victòries menys que els gironins, que són sisens. No val a badar, així, en aquestes circumstàncies en les quals res encara està decidit.

«El Guipúscoa ve en una mala ratxa i això els fa perillosos. És un equip que depen de la dinàmica dels seus llançadors» Jordi Sargatal - Entrenador del Bàsquet Girona Jordi Sargatal va debutar a la banqueta del Bàsquet Girona el 21 de novembre a la pista del Guipúscoa i des de llavors ha viscut una «muntanya russa», però ara està «content de poder sumar bons resultats». I és que amb l’entrenador gironí l’equip ha guanyat 12 dels 17 partits que ha jugat. Sargatal considera que «hem millorat en consistència, en comunicació i en ajudar-nos», tot i que creu que «ens queda molt marge de millora». En tot cas, també pensa que «estem jugant molt més dinàmics en atac, fent cistelles fàcils gràcies a la consistència defensiva». Al davant, tindrà un Guipúscoa que ha perdut els últims tres partits que ha jugat contra el Palma (85-67), Osca (85-68) i Palència (68-74). Els bascos, dirigits per Lorenzo Encinas, «depenen de la dinàmica dels seus jugadors», que són «molt tècnics». Perillosos, sobretot, des de la línia de 6’75 amb jugadors com Kyle Mallers i Charles Barton, però també els jugadors interiors com Domagoj Proleta i Benjamins Simons poden sortir a fora a llançar de mitja distància o de triple. Tanmateix, Sargatal afirma que són «jugadors que han d’entrar al partit amb llançaments fàcils» i que el seu equip haurà «d’estar molt atent perquè és un equip amb molta capacitat anotadora». El tècnic gironí també explica que «els falta un punt de joc interior» en defensa i «ho intentarem aprofitar». I és que una victòria contra el Guipúscoa faria que el Bàsquet Girona continués amb la bona dinàmica de les últimes jornades i deixés enrere a un altre rival directe pel play-off.