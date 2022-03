El Sarrià té assumit que aconseguir la permanència a la Divisió d’Honor Plata serà molt i molt complicat, però no perd l’esperança. Els de Josep Espar tornen aquest vespre (19 h) a la competició en busca d’una victòria contra un rival, el Teucro, que està gairebé condemnat al descens i que permetria aixecar els ànims. A més a més, el Sarrià s’agafa al factor de jugar com a local. El caliu del pavelló de la UES sempre és un plus per a l’equip. Després d’un primer tram de temporada difícil, el Sarrià va encetar la fase per la salvació amb una derrota ajustada a la pista de l’Alcobendas (35-31). El Teucro, cuer amb només 2 punts, ha de revifar el camí.