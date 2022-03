Paula Badosa té garantit un lloc d'honor al podi del tenis femení mundial. La retirada d'Ashleigh Barty fa uns dies i la seva petició de desaparèixer la setmana que ve de la classificació oficial, fa que la tenista gironina sigui ja una de les tres millors del món.

A més, les primerenques eliminacions a Miami de Maria Sakkari i Aryna Sabalenka fan que Badosa sigui ja matemàticament número 3, posició que podria fins i tot millorar si aconsegueix superar els quarts de final del torneig estatunidenc.

En aquest cas, també desbancaria a Barbora Krejcikova per situar-se en el número 2, només superada per la nova número 1, Iga Swiatek. Per aconseguir-ho, la tenista de Begur haurà de guanyar a Pegula per arribar a les semifinals d'un torneig on està tornant a demostrar la realitat del seu moment.

L'oportunitat del número 1

Paula Badosa no podrà conquerir a Miami el número 1 mundial. Resultarà clau la temporada de terra batuda. Després de ser semifinalista a Indian Wells, on va vèncer l'any passat, la gironina ha de defensar les semifinals del Mutua Madrid Open de l'any passat, on va ser vençuda per Barty.

No va jugar a Roma el 2021, per tant, tot el que aconsegueixi aquesta temporada seran punt a afegir. Després vindrà Roland Garros, on va arribar als quarts de final (va perdre davant l'eslovena Tamara Zidansek)