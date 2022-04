El MIC ha tornat a les comarques gironines, després d'aturar-se durant dos anys per culpa de la pandèmia. El torneig de futbol base per excel·lència s'ha inaugurat aquest matí a Figueres amb l'estadi de Vilatenim com a seu principal, tot i que s'ha repartit a Lloret de Mar, Palamós i l’Estartit per evitar aglomeracions. Des d'avui i fins diumenge es jugaran partits a les 33 seus que hi ha repartides per la Costa Brava. La 20a edició compta amb 300 equips de diferents països i 6.000 participants que han quedat repartits en nou categories des de l'U12 fins a l'U20.

El president del MIC, David Bellver, ha assegurat que «aquest any és d'il·lusió perquè torna el nexe d'unió entre jugadors i equips de molts països». «Tots som MIC», ha afegit. Per la seva part, la delegada territorial de l'esport a Girona, Anna Julià, ha comentat que «el MIC és una oportunitat perquè els nens i nenes puguin disputar partits internacionals amb una experiència i amistats que s'emportaran per sempre». També han fet parlaments el diputat Jordi Masquef i l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó. Per la seva part, Masquef ha dit que «el MIC torna amb més força que mai» i que «una Setmana Santa sense el MIC no és una Setmana Santa». Per l'altra, Lladó ha afirmat que «us trobàvem a faltar, però la resiliència del MIC per tornar a generar lligams entre països i persones units pels valors universals de l'esport ho han fet possible». A més a més, ha reivindicat el futbol femení. «Veig el MIC de per vida a la Costa Brava»