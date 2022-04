L'Uni Girona tornarà al Pavelló de Fontajau demà (18h) per enfrontar-se al líder Perfumerías Avenida, en un duel, pràcticament intranscendent per les gironines. Les jugadores entrenades per Alfred Julbe són, ara mateix, terceres amb un balanç de 22 victòries i 5 derrotes; mentre que les de Salamanca són primeres amb 26 triomfs i només 1 desfeta. Tots dos equips sumen 27 enfrontaments quan només en resten 4 perquè acabi la Lliga. Respecte al setè partit que juguen entre si ambdós equips, la segona entrenadora gironina, Laura Antoja, ha comparegut a l'habitual roda de premsa prèvia.

L'equip

Estem construint l'equip de mica en mica. Hem intentat recuperar els ànims i hem volgut reconstruir l'equip per arribar de la millor forma als "play-off". El que estem fent és flotar físicament per no desgastar-nos.

Recuperar efectius

Aquests dies Rebekah Gardner ha pogut tornar a entrenar, però no sabem si jugarà o no. Qui sabem que no ho farà és Frida Eldrebrink. Pel que fa a les altres baixes amb les quals hem comptat aquests dies, puc dir que les tindrem a totes amb nosaltres.

El rival

Sempre que arriba el Perfumerías Avenida canvien les sensacions. Que et faci mandra disputar un partit contra aquest equip no existeix. Elles no venen d'un moment eufòric, ja que van quedar eliminades de l'Eurolliga quan es veien a la final. Això fa que s'hagin de sobreposar a un moment de tristor.

L'objectiu

Voldré veure si anem recuperant coses. Les tindrem cara a cara, no sé si podrem aconseguir la victòria, però el que vull és fer un bon partit per l'afició que vingui a Fontajau. El més important crec que és construir l'equip de cara a una hipotètica final de "play-off" contra elles.