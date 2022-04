Avui dia el Bàsquet Girona està signant una gran temporada on podria lluitar per l'ascens a l'ACB si acaba classificant-se pels "play-off". Des del club, s'estan fent les coses bé, i si un cop pugen -si no és aquest any que ho siguin en els propers-, no voldran repetir el que va passar amb el desaparegut Akasvayu Girona. D'aquests dos clubs hi ha alguna semblança com la del color de l'equipació o que ambdós comptaven amb Marc Gasol sobre la pista. De fet, el president i jugador del Bàsquet Girona va ser protagonista d'una de les fites esportives més reconegudes de Girona.

Avui, un dia 15 d'abril, de fa 15 anys l'Akasvayu Girona derrotava l'Azovmash ucraïnès (79-72) per proclamar-se campió de la FIBA Cup davant 4.838 espectadors que es van congregar al Pavelló de Fontajau. "Aquest no serà el nostre últim títol" comentava Pesic minuts més tard que les esplèndides actuacions de McDonald (25), Fucka (12) o Marc Gasol (12) donessin el segon títol dels gironins aquella temporada, després de guanyar el Winterthur Barcelona (73-51) a la final de la Lliga Catalana. Aquella competició és quelcom que sempre estarà en a la memòria dels gironins. El tret de sortida es va donar contra el Siuliai lituà el 8 de novembre del 2016 (81-76) i el darrer, la final contra l'Azovmash (79-92), que posava fi a disset enfrontaments dels quals l'equip gironí en va guanyar setze i només en va perdre un: el segon duel del play-off de quarts de final contra el Panionios grec a Atenes (82-69). Més enllà de la Final a Quatre de Girona, amb el clímax de guanyar el títol derrotant primer l´Estudiantes i després l'Azovmash aparcant un sotrac a la lliga ACB (els gironins sumaven cinc derrotes consecutives a Fontajau), aquella FIBA Cup va tenir altres moments memorables com els 12 triples de Fernando San Emeterio en un partit contra el Dijon francès a Fontajau (117-83); o l'exhibició davant la històrica Virtus de Bolonya. Victòria de l'Akasvayu per 106-74 amb 71 punts de l'equip de Pesic a la primera meitat amb Fukca rejovenint en tornar-se a trobar davant el que havia estat el seu gran rival en els cinc anys que havia jugat a l'altre equip de Bolonya: el Fortitudo. Dels 12 jugadors que van jugar aquella final de la FIBA Cup, només dos continuen en actiu: Marc Gasol amb el Bàsquet Girona després de la seva notable aventura per l'NBA convertint-se en un dels millors pivots. I el serbi Marko Keselj, que va arribar a Girona amb només dinou anys, i que ara vesteix la samarreta de l'Estrella Roja del seu país natal. Pel que fa a Fernando San Emeterio, qui va fer embogir l'afició gironina amb els 12 triples, el final de carrera va arribar l'any passat al València Basket on exerceix les tasques d'entrenador assistent. Igual que Víctor Sada qui es va retirar el 2016 al Morabanc Andorra i qui, actualment, és el segon entrenador del Barça B de la Lliga EBA. El nort-americà Darryl Middleton va allargar la seva carrera fins als 45 anys després que el 2014 decidís retirar-se al Servigroup Benidorm. Arriel McDonald que va anotar 25 punts aquell dia, es va retirar la temporada 2008-2009 al Mens Sana Basket Siena. Dos anys després i, també, a Itàlia, va posar fi a la seva carrera esportiva Gregor Fucka, concretament al Pistoia Basket 2000. Dalibor Bagaric ho va fer el 2016 al Brose Baskets alemany després d'acumular un llarg reguitzell d'equips. El mateix any també va deixar les pistes, German Gabriel amb el Marinos d'Anzoátegui de la lliga veneçolana. Mentre que Danius Salenga al Dzukija Alytus el 2018. Un any després ho va fer el base Marko Marinovic amb el KK Borac Cacak de Sèrbia. El dia que Girona i Mariúpol van lluitar per un títol de bàsquet