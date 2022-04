El compte enrere cap al títol segueix favorable al Reial Madrid, que va guanyar 1-3 l’Osasuna per agafar impuls cap al 35è trofeu de Lliga. El conjunt blanc va ser superior a l’Osasuna. Fins i tot es va permetre el luxe de fallar dos penals, tots dos llançats a la segona part per Karim Benzema i aturats per un encertat Sergio Herrera. Els gols de David Alaba, de falta, de Marco Asensio, a punt d’arribar al descans després d’una bona jugada, i de Lucas Vázquez, en el temps afegit, van ser suficients per a un equip que ja ensuma el títol.