Demà mateix, l’Olot d’hoquei rep el Rivas Las Lagunas al Josep Jou i ho fa amb la permanència a la butxaca. Serà dels últims partits amb Joan Mangas i Nil Rodríguez a la plantilla perquè tant un com l’altre deixen el club un cop s’acabi la temporada.

Mangas ho fa de manera definitiva i per «canviar d’etapa», com ell mateix explicava, visiblement emocionat. Amb 32 anys i 26 d’ells dedicats a aquest esport, posa el punt i final a una carrera que considera com «un autèntic regal». Rodríguez, de la seva banda, encara no penja els patins però sí canviarà d’equip. «Marxo, però m’emporto un aprenentatge, uns amics i una estima per un club increïble», deia, en un acte on va estar acompanyat pels companys de club, amics, família i afició.