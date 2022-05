El GEiEG ha anunciat aquest migdia la renovació de Bernat Vivolas com a entrenador de l'equip que competeix a Lliga Femenina 2. D'aquesta manera, viurà la seva novena temporada al club i la segona de consecutiva dirigint la primera plantilla.

Vivolas afronta a partir d'ara el que defineix com un "repte" i ho fa amb molta "il·lusió" i amb l'objectiu també de "consolidar" encara més un equip que s'està "fent un nom a la categoria". Admet però que la temporada no serà fàcil perquè "venim de fer un any històric i la pressió serà més alta" ja que "les rivals vindran amb més respecte i cautela" pel que "ens tocarà treballar molt".

La primera missió no és pas cap altra que la de construir una plantilla prou competitiva que no podrà comptar, això sí, amb Faustine Parra, que deixa el GEiEG després de jugar-hi les tres últimes temporades. "Perdem una jugadora molt important però cada curs hem tingut altes i baixes, pel que no és res nou per a l'equip. En els propers dies i setmanes anirem presentant cares noves".

Amb Vivolas al capdavant, l'equip ve de signar un any excel·lent. Va tancar la lliga regular amb el seu millor balanç històric, de 17 victòries i 9 derrotes. Un rendiment que li va servir al GEiEG per classificar-se per a les fases d'ascens que es van celebrar a Melilla. Tot i guanyar el primer dels tres primers que hi va disputar, no va poder obtenir el bitllet per a la Lliga Femenina Challenge.