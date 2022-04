Arriba l’hora de la veritat. El desenllaç. Per enllestir la Lliga Femenina 2 d’aquesta temporada, l’únic que cal és determinar els equips que pujaran un esglaó i el curs vinent competiran a la Challenge, la segona categoria estatal. El GEiEG és un dels aspirants. Un candidat dels vuit que s’han classificat per a la fase d’ascens que acull Melilla des d’avui i fins diumenge. Sense la pressió d’altres clubs, però amb tota la il·lusió del món l’encara el conjunt entrenat per Bernat Vivolas, qui demana a les seves jugadores gaudir, treballar i competir. Seran tres partits consecutius, contra Arxil, Castelló i Adareva. Els dos millors classificats seguiran endavant juntament amb els dos equips guanyadors de l’altre grup. Dues semifinals. Els vencedors d’aquestes acabaran pujant. Sona embolicat, pel que serà el rendiment a la pista el que acabarà dictant sentència.

Es pugi o no, s’atrapin o no aquestes semifinals, la feina ja estarà feta. Les grupistes, amb 17 victòries i 9 derrotes i un cinquè lloc final, han aconseguit el seu millor balanç històric en aquesta divisió. Resultats que deixen ben satisfeta a la plantilla i sobretot al seu entrenador. «Hem demostrat que amb jugadores de la casa també podem arribar fins aquí. Potser hi havia gent que no hi creia abans de començar la temporada perquè havíem perdut peces importants. Enlloc d’enfonsar-nos i no creure en nosaltres, ens hem cohesionat més». Un missatge cap aquells incrèduls i hi afegeix algun argument més: «Vam començar perdent els primers partits, això que ningú ho oblidi. Llavors ens hem posat a treballar per demostrar que, amb gent d’aquí, podem competir contra qualsevol».

De pressió, cap ni una

Aconseguit el principal objectiu, la permanència, ara el GEiEG afronta la fase d’ascens «sense cap mena de pressió» però alhora amb la voluntat de «tancar la temporada el millor possible». Considera Vivolas que seria «una falta de respecte» posar-se pressió a aquestes alçades de la pel·lícula. Al mateix temps, té clar que ni de bon tros el seu equip ha viatjat fins a Melilla per fer-hi turisme. «El club ha fet un esforç molt important i això és d’agrair, perquè no és un desplaçament fàcil ni assequible. Nosaltres ens hi hem posat des de fa un temps, entrenant fins i tot els dies festius per afrontar-ho de la millor manera possible».

Davant un format «molt exigent» amb una acumulació de partits en molt pocs dies, el tècnic creu que, tot i que d’altres clubs són molt més favorits a l’ascens, el GEiEG té un avantatge. «Viatgem amb dotze jugadores i totes elles participen. Hi ha rivals que en fan servir només sis o set, que són les que més minuts acumulen. Això pot jugar al nostre favor. La planificació d’aquestes setmanes ens han de permetre arribar físicament el millor possible a la cita». L'estrena és aquest dijous contra l’Arxil de Pontevedra. «Té tres estrangeres de referència que fan, entre elles, el 65 per cent dels punts. Tenen molt de nivell. Hem d’imposar el nostre ritme, córrer molt i defensar com estem acostumades perquè són un equip curt. Necessitem rotacions de qualitat», avisa Vivolas. L'endemà, torn per enfrontar-se al Castelló, on hi juga la vidrerenca Aina Martín. «Ja el coneixem perquè compartíem grup a la Lliga regular. Té jugadores exteriors amb molt de talent. Són dures però elles voldran pujar. Hem d’igualar el seu nivell físic».

El desenllaç, dissabte amb l’Adareva canari. «És d’un perfil similar a l’Arxil, amb una interior molt potent com ho és Fofana. Haurem de veure com hi arribem físicament, perquè serà el tercer partit en tres dies». La conclusió del tècnic és clara: «Hem demostrat que són rivals del nostre nivell si estem al cent per cent. Podem competir tot i que ens exigiran al màxim».

L’aposta de Vivolas

Prefereix no mullar-se. Sobretot perquè en una promoció així, tot és possible. Però Vivolas sí que té algun candidat a l’ascens entre tots els participants. Després, passarà el que passarà perquè «és molt complicat preveure qui pot pujar», sobretot tenint en compte que en el cara i creu definitiu «ja arrossegues tres partits consecutius» i aquí l’aspecte físic i també el mental pot ser més important que no pas la qualitat individual. Ara bé, deixa anar alguns noms, per si de cas. «Si hagués d’apostar, tot i que és el que ha entrat a darrera hora veig molt fort el Picken Claret. És un equip molt compensat, físic, dur i capaç de rebre molt pocs punts».

No és l’única elecció. El tècnic n’hi afegeix un parell més. En primer lloc, l’Almeria. I sobretot el Melilla. D’aquest últim en dona alguna pinzellada. «És l’amfitrió i encadena un grapat de victòries. Juga a casa i això es notarà encara més si arriba a la final, perquè gairebé no hi ha públic que ve a animar els altres equips, així que tindrà a tota la graderia a favor seu».