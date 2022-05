Ja sol passar en aquesta mena d’escenaris. En les dues últimes jornades de cada Lliga, els horaris sempre acaben canviant a darrera hora. Es mira què es juga cada equip i si el partit en qüestió té o no rellevància. Ja sigui en la pugna a la part alta o per si hi ha garrotades per no baixar. Aquest cop no ha sigut una excepció i el darrer cap de setmana de la temporada regular a la Segona Divisió A també ha retocat en el darrer moment els horaris que s’havien fixat uns quants dies enrere. D’aquesta manera, el decisiu enfrontament del Girona d’aquest diumenge al camp del Burgos s’endarrereix. Només una hora i mitja, això sí.

En un primer moment, la visita al Plantío estava prevista per aquest diumenge, 29 de maig, a partir de dos quarts de set de la tarda. Tots els duels de la jornada tenien el mateix horari. Ara això ha canviat. Fins a quatre partits, on no hi ha res en joc perquè el descens a Primera RFEF està dat i beneït, s’avancen. El Mirandés-Fuenlabrada i el Reial Societat B-Saragossa es disputaran aquest divendres a les nou. De la seva banda, l’Amorebieta-Ponferradina i el Lugo Màlaga, seran l’endemà dissabte a partir d’un quart de set de la tarda. La resta de partits, que serviran per decidir qui puja directe i qui fa el «play-off», se celebraran el diumenge a les vuit: Alcorcón-Eibar, Burgos-Girona, Leganés-Almeria, Oviedo-Eivissa, Sporting-Las Palmas, Tenerife-Cartagena i també el Valladolid-Osca.