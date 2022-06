El Club Deportivo Génova està plorant la pèrdua de Miguel García-Argüelles Rodríguez, futbolista del seu equip infantil després de no haver pogut superar una malaltia, segons ha informat l'entitat mallorquina.

El jugador, de només 13 anys, era molt estimat al club palmesà, que està rebent missatges plens d'afecte procedents del futbol mallorquí i balear per aquesta terrible notícia. Els seus companys d'equip i cos tècnic estan impactats per la pèrdua de Miguel. «En la tarda d'avui hem rebut la trista notícia de la defunció del nostre jugador infantil Miguel García-Argüelles Rodríguez, a l'edat de 13 anys. Des del club, i especialment des de l'equip infantil, volem fer arribar les nostres condolences per tan sensible pèrdua a la seva família i amistats. Descansi en pau», resa la nota emesa pel club.