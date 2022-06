El Bàsquet Girona no és l’únic equip de la LEB Or que ha aconseguit classificar-se per a la Final Four camí de l’ACB. Allà també hi serà el Zunder Palència, que va imposar-se anit a la pista de l’Unicaja Oviedo (67-75) sumant la tercera victòria de l’eliminatòria. Avui mateix s’hi podrien unir dos conjunts més, per la qual cosa els quarts de final quedarien decidits. A tres quarts de nou del vespre, Movistar Estudiantes visita la pista del Valladolid i ho fa amb un 2-0 al seu favor després de guanyar els dos primers enfrontaments. I a les nou, torn pel Càceres-Força Lleida, també amb 2-0 d’avantatge pels catalans.