El neerlandès Max Verstappen buscarà reforçar, des del primer lloc de la graella, el seu lideratge en el Mundial de Fórmula 1 en el Gran Premi d’Àustria, que es disputa en el Red Bull Ring, el circuit propietat de la seva escuderia; on va guanyar la prova esprint després de resistir l’atac inicial dels Ferrari de Charles Leclerc i de l’espanyol Carlos Sainz (Ferrari), segon i tercer ahir; i que afrontaran l’onzena carrera de l’any des d’aquestes posicions.

Verstappen, de 24 anys, que aquest curs ja havia guanyat l’altra qualificació a través d’una prova reduïda, la de Imola (Itàlia), en el Gran Premi de l’Emília-Romagna; es va anotar la ahir en la bella pista estiria; en la qual el seu company, el mexicà Sergio Pérez, començarà cinquè -després de protagonitzar la remuntada del dia, que li va servir per a ascendir vuit llocs, després d’haver arrencat tretzè-; i on l’altre espanyol, Fernando Alonso (Alpine) -que no va sortir a causa d’una avaria que va impedir arrencar el seu cotxe- el farà des del dinovè lloc.

La qualificació amb format esprint, instaurada l’any passat, que tornarà a ser present en tres carreres aquesta temporada -queda la del Brasil, en la penúltima prova de l’any- no només ordena la graella de la carrera del diumenge, que en aquest cas està prevista a 72 voltes, per a completar un recorregut de 306,4 quilòmetres. Té, a més, l’al·licient de repartir punts extra entre els primers vuit classificats. Motiu pel qual el nou ídol esportiu de l’afició neerlandesa -que una vegada més omplia les graderies de Spielberg- va augmentar una mica més el seu avantatge al capdavant del campionat.