L’europeu de patinatge artístic celebrat aquest passat ca de setmana a Forlì, Itàlia, va confirmar l’hegemonia del CPA Olot en el campionat. El club garrotxí va emportar-se dos títols cap a casa, el de grup de xous grans i el campionat júnior. Per altra banda, el CPA Girona es va quedar a les portes del podi, quartes, però amb la sensació que es mereixia alguna cosa més amb l’actuació que s’havia realitzat.

El director tècnic i artístic, Ricard Planiol, no podia amagar la satisfacció pels èxits aconseguits: «Tenim una felicitat immensa, després d’un cap de setmana on hem aconseguit emportant-nos aquest doble títol», i va afegir: «Ha estat un cap de setmana màgic i el recordarem molt de temps».

Per altra banda, l’entrenadora del CPA Girona, Nuri Solé, es va mostrar sorpresa de no estar al podi: «Pensem que ens mereixíem estar al podi. Ens hem quedat una mica sorpreses, hi ha puntuacions que no hem acabat d’entendre». Solé creu que el sistema de puntuació no els va afavorir: «Cinc dels set jutges ens posaven al podi. Sap greu perquè pel sistema de puntuació quedem fora del podi quan només dos jutges ens posen quarts». Solé ja només pensa a fer podi als mundials del novembre.