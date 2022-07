En una setmana el Barça ha deixat tancades tres peces per apuntalar, en gran, la seva davantera: a més de tornar a fitxar a Dembélé, a cost zero en lloc dels 105 milions més variables que va costar el 2017, ha tirat de cartera amb les arribades de Raphinha (58 milions, més 9 en variables) i Lewandowski (45+5). Tres reforços que fan un salt de qualitat a la davantera blaugrana, que passa a ser una de les més potents d’Europa. El club confia poder enrobustir a partir d’avui també la defensa amb un altre trio de fitxatges.

Els noms dels triats no són cap secret: Koundé, Marcos Alonso i Azpilicueta. Les tres operacions anaven ben encarrilades encara que estaven totes elles pendents dels fitxatges del Chelsea. El conjunt londinenc no posarà traves a les sortides dels dos laterals espanyols, però volia tenir lligats els recanvis abans d’obrir-los la porta perquè es retrobin al Camp Nou amb Christensen. Només és qüestió de temps i Xavi espera poder-los tenir abans que acabi la gira nord-americana. Marcos Alonso aportaria la competència que Alba mai ha tingut en el carril esquerre i Azpi, a més de ser una garantia per al lateral dret, pot jugar també de central. Paradoxalment, el Chelsea també ha acostat a Koundé al Barça. El central sevillista va estar ja a punt l’estiu passat de posar rumb a Stamford Bridge. Tot semblava indicar que el club anglès tornaria a la càrrega però una operació quirúrgica i la irrupció blaugrana han canviat la destinació. Koulibaly, que era el pla b de Mateu Alemany si no podia pescar a Koundé, acaba de fitxar pel Chelsea, un moviment que ha aplanat el camí per al Barça. Koundé és l’home cridat a ser el relleu de Piqué en l’eix de la defensa. Xavi ja li va dir al central català que no seria titular la pròxima temporada. Amb Araujo com a insubstituïble, Gerard aspirava fins ara a competir per l’altra plaça amb Eric Garcia i Christensen. L’arribada del defensa sevillista canviaria totalment l’escenari.