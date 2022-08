Joan Laporta va anunciar ahir que ha quedat activada una nova palanca, la tercera, i que espera que sigui la darrera, per poder inscriure els fitxatges abans de l’inici de temporada, previst pel 13 d’agost al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. El club percebrà 100 milions d’euros per la venda del 24,5% de Barça Studios a Socios.com, incloent-hi en aquest paquet metavers, tokens i NFT. A diferència dels drets televisius, que es van vendre durant 25 anys, aquesta venda és definitiva. «Tant de bo no sigui necessari fer més palanques. S’ha fet per salvar el club i poder incorporar i inscriure jugadors. El risc està calculat», va comentar el president. Tot i que Laporta va parlar inicialment d’un 25%, el club va aclarir que en una nota posterior que és un 24,5% per «accelerar el creixement de l’estratègia audiovisual i de blockchain, NFT i Web.3 del club».

Tant el comunicat com Laporta van remarcar que l’assemblea havia autoritzat la venda del 49% de Barça Studios. En aquesta votació d’octubre es va parlar de les produccions audiovisuals, com ara sèries i pel·lícules, però no de monetitzar actius digitals com el metavers, tokens i NFTs. Cal recordar que la setmana passada el Barça va vendre el seu primer NFT per 693.000 dòlars. Després d’activar les dues primeres palanques, el 25% dels drets televisius per 25 anys a Sixth Street per 537,5 milions, el club era poc inclinat a activar aquesta tercera. Però en veure que Frenkie de Jong es resistia a marxar i que no s’estaven traient diners a l’operació sortida, la junta ha acceptat desprendre’s de part d’aquests actius tecnològics per esquivar els obstacles del fair play de LaLliga. «Espero que la nostra interpretació sigui la mateixa que la de LaLliga i que no se’ns obstaculitzarà la inscripció d’aquests jugadors i si no, ho solucionarem. Estem treballant a les sortides, però no és senzill».

Els reforços pendents

«Ara estem centrats en el registre dels nous jugadors i després ja veurem què es pot fer si l’entrenador ens demana més registres», va apuntar Laporta durant la presentació de Jules Koundé, l’últim reforç després dels fitxatges de Christensen, Kessié, Raphinha i Lewandowski. El central francès no serà l’última incorporació, perquè Mateu Alemany segueix treballant en les arribades d’Azpilicueta i Marcos Alonso, sense perdre de vista Bernardo Silva, que satisfaria la llista de desitjos de Xavi.