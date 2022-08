La futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas és una de les tres candidates finalistes al trofeu a la Millor Jugadora de l’Any 21/22 que atorga la UEFA, junt amb l’alemanya Lena Oberdorf (Wolfsburg) i l’anglesa Beth Mead (Arsenal), ha anunciat el màxim organisme del futbol europeu aquest dimecres.

Les tres futbolistes van ser escollides dins d’una llista preliminar de 22 elaborada per tècnics de la UEFA, filtrada per un jurat compost pels seleccionadors nacionals que van participar en la passada Eurocopa femenina i periodistes acreditats per la UEFA, que també seran els encarregats de les votacions finals.

Alexia Putellas va ser reconeguda l’any passat amb els premis The Best de la FIFA i Pilota d’Or de France Football, així com va ser reconeguda també per la UEFA per davant de les seves excompanyes Jennifer Hermoso i Lieke Martens.

En fase de recuperació

La internacional espanyola es troba recuperant-se de la ruptura de lligament encreuat al genoll dret que va patir abans de la disputa de l’Eurocopa d’Anglaterra.

Seguint el mateix procediment (dins d’una llista amb cinc candidates), la UEFA va anunciar les tres finalistes per al guardó a la Millor Entrenadora de l’Any 21/22: la francesa Sonia Bompastor (Olympique de Lió); l’alemanya Martina Voss-Tecklenburg (selecció alemanya); i la neerlandesa Sarina Wiegman (selecció anglesa).

Les guanyadores dels dos premis es donaran a conèixer en el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions de la UEFA 22/23, la cerimònia de la qual tindrà lloc el dijous 25 d’agost a l’Haliç Congress Center d’Istanbul.