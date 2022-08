Albert Herrero, corredor del club Aligots de Girona, s'ha proclamat campió del món de curses d'orientació per equips al mundial de Rogaining, entre la República Txeca i Polònia. El lleidatà, establert a Girona, s'ha imposat en la seva categoria amb l'equip Icebug Catalunya MO fent parella amb el letó, resident a Torredembarra, Andris Ansabergs. Abans de marxar cap al mundial, Herrero no descartava pujar al podi:«Per què no? Tot i que cal tenir en compte que és un terreny menys familiar i que fer una bona classificació no depèn només de rendir bé, sinó dels contrincants». Al final, al podi, però al calaix més alt.

En total, vuit Aligots formen part de l'estol de 22 participants que hi ha enviat la Federació catalana sota el nom d'Icebug Catalunya. Albert Herrero és també el seleccionador català.