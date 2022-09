El camí del Reial Madrid cap a la seva 14a Champions va ser tortuós. I el trajecte a la final d’Istanbul va començar de la mateixa manera, amb un partit complicat i carregat de males notícies per a un madridisme tan satisfet pel triomf com preocupat per la lesió de Benzema.

L’intens públic va empènyer el Celtic, que va començar a generar perill liderat pel japonès Reo Hatate. Als 20 minuts el pal va salvar els madridistes amb Courtois batut en un xut de McGregor. A més, les alarmes es van disparar quan Benzema es va retirar tocat al genoll. Ancelotti, que va sumar la seva victòria 100 a la Champions, va apostar per Hazard per substituir-lo, cosa que deixava el Madrid sense 9. Tot i això, al tram final de la primera meitat Hazard i Vinicius van fallar clares ocasions. La segona part va començar també amb males notícies: Militao es quedava al vestidor tocat. A això s’hi va sumar un ensurt monumental del japonès Maeda, que va perdonar la vida als blancs. Però en el pitjor context el Madrid va recuperar la pilota i va fer tres gols. En el primer Vinicius va aprofitar una centrada de Valverde, cinc minuts després Modric va ampliar la diferència en el marcador i Hazard va arrodonir la victòria.