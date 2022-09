El Bàsquet Girona va quedar eliminat a les semifinals del torneig Ciutat de Maó en perdre 76 a 71 contra el Gran Canària. John Shurna (22 punts) va ser el botxí dels gironins, que van tenir opcions en el partit fins al final, però que van acabar cedint després d’una tècnica de Gasol a l’últim minut.

Primer quart no massa brillant de cap dels dos equips, però sí molt igualat al marcador, 15 a 15 al final dels primers deu minuts. Segurament, les absències de jugadors importants als dos costats, per lesions o tornejos de seleccions, no van ajudar a l’espectacle. Ni Fjellerup, ni Garino, ni tampoc Sorolla i Prkacin van ser a Maó. Miletic va posar l’espectacle en el primer quart amb una potent esmaixada per situar el 15-13.

Les imprecisions van continuar al segon quart, però els canaris van obrir forat liderats per John Shurna. L’equip de Jaka Lakovic va aconseguir el primer avantatge considerable del partit després de dos triples consecutius de l’americà al minut 16. García Reneses va demanar temps mort per mirar de frenar l’embranzida del rival a la cistella gironina, però la pausa no va tenir gaire efecte. Els insulars van pressionar a tota la pista i Èric Vila va perdre la pilota en la jugada posterior. Shurna, dubte fins a última hora pel partit, va tornar a castigar des del tir lliure. L’aler, un corcó per al Bàsquet Girona amb 12 punts al segon quart, va disparar el Gran Canària, 36 a 24. Els gironins van acabar per sota la barrera dels deu punts amb una cistella de Miletic ( 8 punts a la mitja part) sobre la botzina, que situava el 39 a 32 al descans. Molts aspectes a millorar per als vermells, en especial, tancar el rebot ofensiu del rival. Fins a deu en va arribar a capturar el ‘Granca’.

Sortint dels vestidors semblava que el Bàsquet Girona podia estrènyer el partit, 43 a 38 al minut 23, però el Gran Canària va tornar a situar-se al voltant dels deu punts de marge. 59 a 49 en finalitzar el tercer període.

Excel·lent parcial de 6 a 0 per iniciar l’últim quart amb Kameron Taylor (22 punts) anotant a cistella passada per aixecar els assistents al partit. L’americà va ser clau per mantenir al seu conjunt a l’enfrontament. També Quino Colom, que va clavar un 3+1 per posar a només dos punts els d’Aíto García Reneses (67-65) a tres minuts i mig del final. Amb l’equip a tres punts (74-71) els àrbitres van xiular una tècnica a Marc Gasol per trepitjar la línia en pressionar el servei de fons. El partit es va acabar en aquesta acció i el Bàsquet Girona va caure derrotat 76 a 71 contra el Gran Canària.