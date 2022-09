El tenista suís Roger Federer, exnúmero u del món i guanyador de 20 títols de Grand Slam, alhora considerat un dels millors jugadors de la història, va anunciar ahir la seva retirada. Un adéu que es farà efectiu un cop s’acabi la Copa Laver, torneig per equips que ell mateix promou i que es disputarà a Londres del 23 al 25 d’aquest mes de setembre.

Amb 41 anys posarà el punt i final a una «aventura meravellosa» que n’ha durat 24, encara que les tres últimes temporades li han suposat «un repte en forma de lesions i cirurgies». Va emetre ahir un comunicat en el qual assenyalava que ha fet tot el possible per «tornar de manera competitiva», però que el seu cos té «capacitats i límits» i li ha enviat un «missatge molt clar».

«Tinc 41 anys. He jugat més de 1.500 partits durant més de 24 anys. El tenis m’ha tractat més generosament del que mai hauria somiat i ara he de reconèixer que és el moment d’acabar amb la meva carrera». El seu darrer torneig ATP, la Copa Laver de la propera setmana. Deixarà llavors el circuit i continuarà jugant al tenis, però no de manera professional. Va admetre que ha arribat a jugar a un nivell que «mai hauria imaginat», el que li ha permès viure una «aventura increïble». Es retira amb 103 títols, un balanç de 1.251 victòries i 275 derrotes.