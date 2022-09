Cornelius serà també baixa contra el Barça

Veient el panorama, el present i el que està a punt d’arribar, Bernat Canut prefereix optar per ser pràctic i no es vol complicar la vida. La plantilla encara no està al complet, perquè falten jugadores: o s’han d’incorporar a la dinàmica de grup o cal fitxar alguna peça més. Per tant, per què forçar la màquina i fer jugar Laura Cornelius demà a Platja d’Aro? La base neerlandesa arrossega des de fa dues setmanes una lesió muscular lleu a la cuixa esquerra. S’ho va fer entrenant i a Tordera, el diumenge 4 de setembre, només va aguantar uns minuts a la pista veient que li feia mal. Des de llavors no ha tornat a aparèixer. Ben aviat arribarà el primer títol oficial, La Lliga Catalana Femenina, el 30 de setembre a Fontajau, i és aquí on Canut espera, llavors sí, poder comptar amb Cornelius.

Per tant, demà al migdia no la farà jugar contra el Barça CBS. Perquè la base no està al cent per cent, sobretot, i perquè no vol arriscar a perdre-la durant més temps, sobretot veient les poques jugadores que té a la seva disposició. Encara no hi seran tampoc ni Gardner ni Tolo, que s’incorporaran el proper dimarts i a l’octubre, respectivament. Tocarà novament mirar cap a baix i reforçar la rotació amb gent més jove. «Serem les mateixes de l’últim partit perquè la Laura (Cornelius) encara no està per jugar. Comptarem amb les noies de la pedrera i també amb alguna possible jugadora del Tordera per acabar-ho de completar». Així s’explica Bernat Canut, qui té coll avall que la prova de demà serà «molt exigent a nivell de ritme» i és per això mateix que necessita una banqueta àmplia. «No volem castigar les jugadores del primer equip acumulant molts minuts. No ens mirarem el partit d’una manera competitiva, sinó com un entrenament més. El que haurem de fer és cansar-nos i posar a prova tot allò que hem estat treballant». Cornelius s’ho mirarà des de fora.