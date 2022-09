Si per algú va ser encara més especial el partit d’ahir va ser per a Albert Sàbat. Fins i tot es va posar a la roda d’escalfament, però la roba de carrer el delatava. El llagosterenc, convertit en ajudant d’Aíto, va rebre, instants abans de començar el matx, l’homenatge per part de la seva afició. Un sentit reconeixement que va acabar amb el descobriment del seu dorsal penjat al pavelló, l’aparició d’històrics excompanys i l’entrega d’una samarreta emmarcada per part de la seva família. Sàbat va tancar aquest estiu la crrera professional amb 37 anys i l’honor d’haver pogut dir que ha jugat al CB Girona, el Sant Josep i al Bàsquet Girona. L’ascens del juny passat va permetre el llagosterenc tancar el cercle i acomiadar-se de la millor manera del bàsquet. Ahir ho va fer de la seva afició. No obstant això, la seva petja és immensa i quedarà per sempre al pavelló al costat de Middleton i Espinosa i de les jugadores de l’Uni Jordana i Carbó.