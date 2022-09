El tècnic del Bàsquet Girona, Aíto García Reneses, encara no dona la plantilla per tancada. Avui en la prèvia del partit de demà a Tenerife, l'entrenador ha assegurat que "tenim un jugador amb contracte temporal (Bursac), Garino ha de recuperar el seu nivell després de la inactivitat, amb Sorolla encara no hi podem comptar, hem d'estar pendents de les lesions" per donar a entendre que encara podria arribar algun últim reforç a l'equip. Aquest seria Pierre Oriola, a qui s'ha relacionat amb el Girona durant tot l'estiu, i que ahir va fer oficial la seva desvinculació del Barça.

Sobre el partit de demà, Aíto ha recordat que "la majoria de jugadors del Tenerife porten potser quatre anys allà, són un bloc molt rodat, i això fa que segurament necessitin menys entrenaments perquè ja es coneixen de fa temps". En aquest sentit, ha dit que "són un conjunt molt ben treballat", com ho prova la victòria contundent que van arrencar de Manresa dijous. El tècnic ha dit també que el partit contra el Madrid i el bon nivell de joc exhibit "ha de servir per no refiar-nos, però també per saber que podem rendir a aquest nivell". 🎥 Segueix en directe la roda de premsa prèvia del #TenerifeGirona#HoVolemSeguirPetant 💥 — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 30 de septiembre de 2022