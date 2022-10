L'Espanyol va regalar el 2-2 al València en el minut 96 a l'RCDE Stadium per un error del porter Álvaro Fernández, que no va atrapar una pilota enverinada de Cömert perquè va creure que es dirigia fora.

Els blanc-i-blaus van acariciar la seva primera victòria de la temporada a casa després de remuntar el primer gol de Paulista en el minut 53. Joselu va respondre ràpidament en el 55 i Darder va culminar la remuntada en el 85. No obstant això, els últims compassos del partit, amb dos expulsats -Marcos André i Braithwaite-, ho van canviar tot.

Gattuso va fer entrar a Hugo Duro per intentar remuntar, però el guió es va complicar amb la vermella directa a Marcos André. Quan semblava que no podia haver-hi més sorpreses, Braithwaite va ser expulsat i Álvaro Fernández, després de no atrapar un primer xut de Nico, va reaccionar a temps i va treure la pilota sobre la línia.

Encara faltava més. El porter local va tornar a estar sota els focus en el minut 96, però amb menys fortuna. Un xut de Cömert va dibuixar una gran paràbola i el Fernández va pensar que anava fora i no va intervenir, per la qual cosa el 2-2 va pujar al marcador.