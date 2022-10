L’Olot rep demà al migdia (12:00) la visita del Formentera en un partit que tothom confia que serveixi de bàlsam per aturar la crisi i recuperar la calma. Dos punts i només un gol en cinc jornades és un bagatge que situat el conjunt garrotxí a la cua de la classificació. Tot i el mal d’ulls que fa veure’s cuer, Javier Manix Mandiola no vol que s’instal·li la histèria a l’entorn i assegura estar tranquil pel que fa a la seva situació. «El club m’ha trasnmès confiança», destaca. Pel que fa al partit, el basc està convençut de les possibilitats dels seus i anima l’afició a anar al Municipal. «És el partit. Si fos aficionat, em faria il·lusió venir. Farem un equip alegre i segur que passaran coses».

Mandiola no podrà comptar pel partit de demà amb Marc Castells, que no juga per lesió des de l’empat al camp de l’Ebro (1-1). El valencià s’haurà d’estar un mes més de baixa segons va revelar Ràdio Olot. Per la seva banda, Blázquez continua de baixa i el tècnic no vol forçar encara Carles Mas. Eloi Amagat, Ayala, Cerdà i Albert Batalla són dubte. Si el porter no es recuperés a temps, seria el torn d’Arnau Fàbrega.