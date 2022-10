L’Uni vol la Supercopa

L’Spar Girona ha esvaït els dubtes generats durant la pretemporada i s’ha plantat a la final de la Supercopa (20 hores/Teledeporte). Les gironines han deixat endarrere la derrota de la Lliga Catalana i ahir es van imposar a l’Araski (69-76) en un partit treballat i en què va brillar la visió de joc de Laia Flores (8 assistències). Les de Bernat Canut sumen bones notícies, ja que també van veure debutar amb èxit Marianna Tolo, a qui no se li va notar el jet-lag (12 punts) tot i creuar (literalment) el planeta i plantar-se al partit sense haver entrenat prèviament amb l’equip.

L’Uni va entrar al duel aprofitant el nerviosisme de les vitorianes. En un tres i no res es van col·locar per davant (4-10). Madelén Urieta, veient la nebulosa de les seves jugadores -que no paraven de perdre pilotes- va frenar el partit amb un temps mort. Tot i això, l’Araski no va reaccionar i les gironines van aprofitar l’avinentesa per col·locar-se per sobre al final del primer quart (9-18). Tot semblaven flors i violes per a les de Bernat Canut, però a tres minuts per al descans, un parcial de 8-0 va ressuscitar a les vitorianes, que es van col·locar a tres punts (31-34). Atkinson (16), Holopainen (18) i Diarra (3 taps) van ser el motor de propulsió que va reactivar a l’equip d’Urieta, que va retallar distàncies per marxar al descans a quatre punts (31-36).

L’intercanvi de cistelles va donar pas a l’inici del tercer quart. L’Uni va incrementar revolucions amb la voluntat de sentenciar el partit, però les basques no es van despenjar. Amb el marcador empatat (42-42), les gironines van estrènyer les dents i van deixar palesa la veterania per fer un parcial de 0-5 i dissipar les intencions de l’Araski. L’Spar va millorar en defensa, va començar amb les transicions ràpides i es va distanciar (51-59) amb grans assistències de Laia Flores i bons minuts de Gardner (16 punts) i Drammeh (12 punts).

Les pèrdues de l’Araski a l’inici del darrer quart van aplanar el camí a les de Bernat Canut, que es van col·locar +12 (51-63) a l’inici de l’últim quart. Les basques es van resistir a donar el partit per perdut i, capitanejades per Asurmendi, van retallar distàncies per a col·locar-se a sis punts a quatre minuts del final (62-68). Gardner i Araújo, amb sang freda, van destruir les seves opcions amb dues cistelles consecutives a 3 minuts del final (64-76) que les basques no van poder salvar.

Una victòria treballada que apuja la moral de les gironines per encarar una final contra el València que s’anticipa explosiva.