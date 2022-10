L’Espanyol i el Cadis van empatar a dos al Nuevo Mirandilla en un entretingut partit de dues cares. Els locals van dominar la primera part i el tram final mentre els blanc-i-blaus, que van tornar a perdre punts pels errors comesos a la porteria, no van saber aprofitar el doblet de Joselu a la segona meitat, quan van ser superiors al seu rival.

Diego Martínez va tornar la titularitat sota pals a Lecomte i va mantenir a davant l’intocable Joselu per enfrontar-se a un Cadis que va sortir a jugar amb el bloc habitual. Els locals van sortir amb força i gairebé van marcar al primer minut després que un cop de cap de Sobrino no trobés porteria. L’Espanyol no aconseguia intimidar Ledesma i, ja a la recta final de la primera meitat, va veure com un nou error del seu porter li costava un gol. Lecomte va sortir malament a rebutjar una pilota des de la banda de Luis Hernández i Chust va rematar quasi a plaer davant una defensa un punt tova.

En la represa, però, va canviar el guió. Els pericos van sortir esperonats del vestidor, llançant-se a buscar un empat que va arribar en gairebé cinc minuts. Després de dues oportunitats, Joselu va guanyar l’esquena a Chust i no va perdonar amb una gran rematada de cap impossible per a Ledesma. El partit tornava a estar obert i l’Espanyol seguia a l’atac. Quatre minuts més tard, els blanc-i-blaus van estar a punt de fer el segon, però el porter va tornar a salvar el Cadis en un mà a mà amb Puado. A la següent, però, va anar la vençuda. Edu Expósito va exhibir qualitat amb una bona passada interior que va deixar Joselu sol davant el porter. Allà, el davanter no sol fallar, i va posar el seu equip per davant amb un xut sec al pal curt.

L’Espanyol havia remuntat i somiava en uns tres punts que haguessin sigut vitals. Però tot i el domini perico, el gol va acabar caient del costat local. Una internada del Pacha Espino a l’àrea de Lecomte va acabar amb una passada a Lucas Pérez, que, arribant potent des de darrere, no va desaprofitar el regal del seu company per empatar el partit. Amb l’afició animada, el Cadis va intentar fer el tercer els últims minuts; i ho hauria aconseguit si Lecomte no hagués salvat miraculosament una rematada d’Álex Fernández. La sort també va ajudar els blanc-i-blaus quan Lucas Pérez va estavellar un xut de falta contra el travesser.

El partit, a més, va deixar un mal regust a l’Espanyol per les lesions de Nico Melamed i Sergi Darder. A falta dels resultats de les proves mèdiques, el migcampista podria patir una sobrecàrrega.