La Setmana Catalana de l’Esport va arrencar ahir a Olot amb l’inici de la GoldenCat, una competició d’hoquei patins de màxim nivell internacional. Més de 2.000 esportistes de 22 països, una trentena de federacions esportives implicades i competicions oficials i exhibicions de 30 esports diferents se celebraran a 20 seus de la demarcació de Girona fins el proper 23 d’octubre. Aquestes són algunes de les xifres d’una gran festa internacional de les seleccions catalanes que la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) repren amb la Generalitat, després de la seva primera edició l’any 1935.

La GoldenCat es va obrir amb una victòria i una derrota de les seleccions catalanes. Per començar l’equip femení es va desfer sense excessives dificultats de Suïssa (3-1), amb gols de Joana Coma, Pati Miret, Paula Vilamala, i Nadele Moor, per les visitants. Tot seguit la selecció masculina de Jordi Camps va ser derrotada per França (5-4). Abans d’aquest partit es va fer l’acte inaugural. La competició la disputaran cinc seleccions femenines i quatre masculines, que s’enfrontaran en una primera fase de tots contra tots, entre dijous i dissabte. Els dos primers classificats accediran a les finals de diumenge a les 11:30h (femenina) i 13:30h (masculina).