Pierre Oriola ha completat avui el primer entrenament com a nou jugador del Bàsquet Girona. El club va anunciar dissabte passat el fitxatge de l'aler pivot targarí i, tot i que no va entrar en la convocatòria del partit contra l'Unicaja, va acompanyar als seus companys per donar-los suport a Fontajau. Després de recuperar-se d'uns problemes físics, Oriola continua treballant per posar-se a punt i estar disponible per Aíto García Reneses. El tècnic ja va avisar que caldrà esperar per veure debutar la darrera incorporació a l'equip.