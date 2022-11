La ciutat i la província de Girona, un gran 'hub' (centre d'operacions) esportiu que rep a gent i a equips arribats de tot el planeta, s'ha reafirmat en els últims dies en la seva faceta futbolística amb la concentració de la selecció de Mèxic per a preparar el Mundial de Qatar. En la roda de premsa prèvia a l'amistós contra l'Iraq, el seleccionador mexicà, Gerardo 'Tata' Martino, va assegurar que quan es va triar aquest lloc ja pensava «que era l'indicat per a fer la prèvia del Mundial» i que ha comprovat que «l'elecció era molt bona».

Martino, que ja coneixia Catalunya de la seva etapa al Barcelona (2013-14), va argumentar que es va triar la zona de Girona «per la tranquil·litat, per la privacitat i per la qualitat de les instal·lacions. No només del lloc d'entrenament, sinó també de l'hotel i de l'atenció de tota la gent». L'entrenador argentí va remarcar que és «molt amic de tots aquests llocs on un pot estar tancat i, exclusivament parlant de futbol, dedicant-se als entrenaments». «Molt content», va afirmar que «no hi ha cap queixa» i va subratllar, en to de broma, que «si no va bé en el Mundial» no dirà «que l'elecció de la prèvia va ser dolenta».

La selecció de Mèxic ha viscut en el PGA Catalunya Golf & Wellness, s'ha exercitat en el camp d'entrenament del Girona FC i haurà jugat dos amistosos en el seu estadi, Montilivi, contra les seleccions de l'Iraq i de Suècia. El director d'Aliances Estratègiques i Operacions Internacionals de la federació mexicana, Enrique Nieto, reconeix, en el mateix sentit que Martino, que quan va visitar la zona abans de prendre la decisió definitiva li va semblar «un lloc espectacular per a fer el campament previ al Mundial».

«L'hotel és meravellós i té molt bones instal·lacions, la pista d'entrenament està molt a prop i en excel·lents condicions i Montilivi és un gran recinte per a poder dur a terme els últims jocs de preparació i compta amb una gespa de gran qualitat», argumenta el directiu. El director esportiu de les seleccions mexicanes, Jaime Ordiales, destaca que Girona és una ubicació «privilegiada i que convé a la selecció» per tres raons: per les seves instal·lacions, «idònies i excel·lents», per estar «molt a prop de Barcelona, des d'on es pot fer un vol directe a Qatar que dura poc més de sis hores», i pel clima.

A més, apunta que «tot l'equip ja estarà adaptat al canvi horari» i admet que «també va ser important» la bona relació amb el City Football Group, del qual forma part el Girona. «Tot es va conjuntar perquè la selecció sigui a la ciutat», afegeix Ordiales, satisfet. Aquest mateix any ja va ser a la província gironina la selecció mexicana femenina sub-17, que va preparar el Mundial en el Royalverd Training Center, prop de la ciutat d'Olot. Aquest 2022, les instal·lacions també han acollit al Girona dues vegades, al Barcelona femení i al Barça B, entrenat aquest últim pel mexicà Rafael Márquez.

Sense sortir de la província: Osasuna es concentrarà a Santa Coloma de Farners del 9 al 14 de desembre, aprofitant l'aturada pel Mundial, s'entrenarà en el camp de Riudarenes (casa del Girona en el curs 2017-2018) i jugarà dos amistosos a l'Estadi Palamós-Costa Brava amb el Lorient i l'Stade Brestois de la primera divisió francesa. A més, el TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, a Navata, als afores de Figueres, ha acollit enguany a l'Andorra, presidit per Gerard Piqué i equip de Segona Divisió. També al Paris Saint-Germain i a l'Olympique de Lió femenins, aquest últim vigent campió d'Europa, i al Montpeller i al Tolosa masculins. En les últimes dècades les instal·lacions també han vist passar al Barcelona, l'Espanyol, el Vila-real o la selecció veneçolana entre molts altres equips de tot el planeta.

El seu gerent, Yassine Bouallala, explica que TorreMirona rep a convidats futbolístics «de tots els nivells i pressupostos». En alguns casos, com els de les seleccions de Tailàndia i Emirats Àrabs o alguns equips de Qatar, és perquè «el territori és un referent a nivell esportiu» i es busca estar «a prop del mètode, de la font de talent». Bouallala també destaca «la planta hotelera de Girona» i accentua que «aquí» es pot «competir amb un nivell de preus i de serveis que la gent valora molt positivament». «Per relació qualitat-preu, permet que amb poca inversió es puguin obtenir totes aquestes prestacions que potser en altres països del Mediterrani no es troben, sigui per preu o altres condicionants», afegeix.

El gerent de TorreMirona també ressalta la importància de la «seguretat alimentària» i del clima, «interessant» i «més benèvol» per a equips del nord en els mesos d'hivern i a l'estiu per a conjunts «procedents de zones geogràfiques com els països àrabs».

Sobre aquesta mena de turisme esportiu, remarca que «té unes certes similituds amb el de negocis. L'oci passa a un segon pla perquè aquesta gent ve a treballar i ve a descansar. Per tant, és fonamental el component de privacitat, que no sentin envaïda la seva intimitat». «Aquests equips busquen la màxima tranquil·litat i això vol dir que com menys problemes se'ls donin, millor», apunta, després de celebrar que a més poden generar un efecte crida.

Finalment, Bouallala assenyala que «és una forma de desestacionalitzar», perquè permet continuar treballant «en temporades en les quals el típic producte turístic que tothom relaciona amb Girona, el sol i la platja, deixa de ser l'element principal». «Es pot treballar amb un perfil que busca altres coses i que a més acaba coneixent el territori gràcies a això. És fonamental turísticament, i també pel component de salut que té», conclou Bouallala.

L'èxit de Girona en l'àmbit futbolístic és només una de les cares del seu caràcter de 'hub' esportiu mundial, amb el ciclisme com una altra de les seves banderes, a l'estela de la figura de Lance Armstrong, que va residir a la ciutat durant la seva època en actiu. La capital gironina compta amb tota una infraestructura hotelera i de restauració per a acollir a cicloturistes arribats de tot el món sense que s'acabi aquí aquesta aposta per l'esport com a font de negoci.

Una altra localitat de la província com Lloret de Mar forma part de tot aquest entramat amb una visió poliesportiva que inclou futbol i ciclisme, però també natació gràcies a unes instal·lacions modèliques que li han permès acollir a seleccions com l'olímpica xinesa de waterpolo. I la cirereta la pot posar el golf, ja que el camp de cinc estrelles del PGA Catalunya Golf & Wellness, llar de la selecció mexicana, aspira a albergar la Copa Ryder el 2031, amb la qual cosa Girona s'acabaria de situar en l'epicentre de l'esport mundial.