La cinquena edició del Catalunya Stars promet tornar a ser una gran festa del patinatge artístic català a Fontajau. Segons s'ha revelat aquest matí en la presentació de l’espectacle, que ha tingut lloc a l’Ajuntament de Girona, quan falten menys de quatre dies per a la cita ja s’han exhaurit totes les entrades disponibles per veure en directe les 30 millors actuacions de Catalunya, entre les quals hi haurà medallistes internacionals amb la participació dels grups de xou grans del CPA Olot i el CPA Girona.

Per primera vegada en la història del Catalunya Stars s’ha penjat el cartell de sold out, i això que enguany s’ha ampliat l’aforament a 5.040 espectadors perquè es desplegarà la grada supletòria. «El campionat de Catalunya acaba sent el campionat del món perquè aquí tenim els millors clubs, patinadors i patinadores. Girona és de primera, també en el patinatge», va afirmar el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran.

En total, hi participaran tres equips (vermell, groc i blau) formats pels millors patinadors i per les millors patinadores catalanes de totes les modalitats que s’enfrontaran entre si per obtenir la victòria del campionat. Entre les actuacions que es podran veure destaquen la de Pau Garcia, proclamat campió del món per segon any consecutiu fa dues setmanes a Argentina, o el Grup de Xou Petit del CPA Tona, també campió del món aquest 2022. Sense oblidar les actuacions dels dos grups del CPA Olot, campions d’Europa i plata mundial amb el Xou Gran, i el Xou Gran del CPA Girona, bronze mundial. Cada un dels tres equips serà valorat per un jurat, així com també hi influiran el públic i les persones telespectadores a través d’una votació popular.

Les actuacions començaran a partir de les cinc de la tarda i s’allargaran fins a quarts de nou del vespre. En aquesta edició del Catalunya Stars hi haurà com a novetat el Village Stars, un espai que tindrà lloc el dissabte al matí i on, a través d’una inscripció prèvia, tothom qui vulgui podrà compartir una estona amb els seus patinadors i patinadores preferits i fer-se fotografies amb ells.