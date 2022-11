Aleix Garcia és un dels jugadors de moda del Girona. El d’Ulldecona és indiscutible per Míchel i ha signat un primer tram de Lliga més que notable. Això ha fet que el seu nom hagi estat vinculat a clubs importants de la Lliga, com ara, Atlètic, València o, sobretot, el Betis. En aquest sentit, el jugador, que acaba contracte al juny, té un any més en cas de salvació. En una entrevista a Canal21ebre, Aleix Garcia va assegurar que «no hi ha res de cert» i que no ha rebut cap oferta «ni trucada».

Els rivals del Girona comencen a posar-s'hi Això sí, sí que va reconèixer que és «ambiciós» i té «ganes de seguir millorant». «A Girona hi estic molt bé i és com casa meva. Depèn de les opcions que puguin venir, seria un gran salt. Tinc ganes de continuar millorant i fer el salt a un equip així, és clar que m’agradaria», deia el migcampista.