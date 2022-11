L’espectacular Fernando Buesa Arena espera aquesta tarda el Bàsquet Girona (17.00 h, Movistar Deportes 3) en un matx de gran dificultat, però que ve després d’una setmana de gran desgast pels vitorians, que han tingut durs enfrontaments a l’Eurolliga.

Els dos conjunts no arriben a la cita en el millor moment però els d’Aíto, amb l’equip al complert, tenen motius per ser raonablement optimistes i aspirar a competir en una de les pistes més complicades de la competició. Les ajustades derrotes davant el Barça i el Gran Canària de les últimes jornades no haurien de suposar un gran trasbals pels gironins, que malgrat algunes limitacions de la plantilla estan competint a un bon nivell.

La derrota a la pròrroga contra els canaris a Fontajau va ser un cop dur després de remar tota la segona part per remuntar, però se’n pot extreure un aspecte especialment positiu: el gran partit de Pierre Oriola. Després d’un debut discret al Palau, el de Tàrrega es va posar l’equip a les espatlles amb el seu treball sota els cèrcols i un triple que avançava els gironins. El català va acabar amb 10 punts i 15 de valoració i va donar la sensació que poc a poc va agafant el to físic dels seus companys.

La millor versió d’Oriola, a més de Gasol i Miletic, serà necessària davant un Baskonia que en l’últim matx d’Eurolliga contra el Barça va recuperar la seva referència sota la pintura, l’americà Steven Enoch.

El de Connecticut és un portent físic que ha de fer millorar especialment les prestacions defensives dels de Peñarroya, que són el tercer pitjor equip de l’ACB en aquesta faceta, encaixant 86.75 punts. En canvi, els vitorians fan gairebé 89 punts per partit, només per sota del Madrid.

Fins a cert punt es pot considerar que el d’avui és un duel d’estils, ja que els gironins són la vuitena millor defensa (setena sense comptar els punts rebuts en la pròrroga contra el Gran Canària) mentre que en atac són penúltims, amb 74,3 punts.

Els bascos destaquen per la seva versatilitat en atac i per tenir diversos jugadors amb amenaça exterior i capacitat d’anotar molts punts. De fet, fins a cinc jugadors anoten més de 10 punts per partit. Tres són exteriors: Markus Howard, Darius Thompson i Rokas Giedraitis.

També sobresurt l’aler pivot Daulton Hommes, un dels grans canoners de l’ACB amb un 54% d’encert en triples. A més, a nivell interior compten amb Matt Costello, un pivot polivalent que també té bona mà des de més enllà del 6,75.

Els de Vitoria han començat millor les dues competicions que en els cursos passats i sembla que enguany el seu sostre és més alt. Però en les darreres setmanes han entrat en una dinàmica més negativa que pot ser una arma de doble tall per les aspiracions del Bàsquet Girona. La seva tova defensa ha permès als seus rivals fer partits lluïts en atac i això els ha deixat sense opcions de victòria.

No només equips molt potents com el Barça, sinó també rivals clarament més febles i que són candidats a lluitar per la permanència amb els gironins, com el Manresa i el Betis. Davant aquests tres conjunts, els de Peñarroya han encaixat 97,3 punts i a Manresa van caure després de firmar uns nefastos últims 5 minuts. Avui el Bàsquet Girona té l’oportunitat de furgar encara més en els dubtes defensius vitorians. Sense oblidar, és clar, d’aturar l’ampli talent que els bascos tenen en atac.