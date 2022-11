Bernat Canut ha beneït, en la prèvia del partit d’aquest dijous contra l’Araski (20 h), el fitxatge de Brittney Sykes. El tècnic de l’Spar Girona considera que «és una incorporació de nivell, que espero que ens aporti tant en atac com també en defensa, perquè és molt intensa i això li permet robar pilotes i fer un joc vertical com el que intentem proposar». Canut també valora que «coneix Girona i hi ha donat un bon rendiment, i també al Sopron, on estava fins ara».

A l’espera de saber si Sykes ja tindrà el trànsfer per debutar, Bernat Canut recupera Drammeh i Cornelius, que s’havien perdut els darrers duels abans de l’aturada FIBA per lesió. «El fitxatge de Sykes i disposar de nou de la Binta i la Laura ens permet ampliar la plantilla i donar importància a les rotacions. Confiem en totes les jugadores i totes han d’estar preparades per jugar», diu. Brittney Sykes torna a Girona Sobre el partit contra l’Araski, que obre una dura travessia d’11 duels en 30 dies, Canut recorda que «la lliga cada temporada és més perillosa i havent de combinar-la amb l’Eurolliga a vegades arribes als partits amb cansament. L’Araski és un rival perillós, amb una plantilla ben compensada». Hi ha aquest curs un precedent, a les semifinals de la Supercopa, que es va endur l’Uni per 69-76 a Vitòria. Canut destaca de la plantilla vitoriana jugadores com Atkinson i Asurmendi, entre d’altres.