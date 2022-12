Sorpresa a Fontajau. Després d'uns dies de descans per l'aturada de seleccions, l'Araski ha sorprès les locals capgirant un partit que tenien perdut a la mitja part. Les locals han començat fent una primera part brillant i s'han quedat sense gasolina en el tram final de partit, acció que han aprofitat les basques per capgirar el marcador i esgarrapar una treballadíssima victòria a Fontajau. L'Uni no té descans i el diumenge vinent visita el Jairis en el partit que escenificarà la retrobada amb Eric Surís.

A Rebekah Gardner sembla que li han anat bé uns dies de descans, la nord-americana ha segellat un 3+1 que ha deixat gelades a les seves contrincants a dos minuts d'haver començat la trobada. L'Uni no volia esglais i les jugadores han sortit imparables amb transicions ràpides i generant multitud de tirs oberts que els han permès sostreure un primer avantatge de vuit punts (17-9). Els crits de Madelen Urrieta se sentien des de la part alta del pavelló. L'entrenadora basca li demanava a les seves jugadores intensitat i Diarra ha respost des del pal baix lluitant i aconseguint segones opcions gràcies al rebot ofensiu. Quan semblava que Araski retallava distàncies, Laia Flores ha aparegut amb confiança des del perímetre amb dues accions consecutives que han tornat a impulsar a les locals en el marcador. Les visitants han reaccionat amb un parcial de 0-6 i Bernat Canut ha frenat el duel. Tolo s'ha desplaçat amb elegància sota un cèrcol amb una cistella que ha embellit el parquet i Alarcón ha frustrat la inspiració local des del triple. L'intercanvi de cistelles era constant i ha permès a les visitants marxar al descans a sis punts de l'Spar. Les locals han rebaixat pulsacions al tercer quart i Atkinson ha aparegut per complicar els comptes a les gironines. Laura Pardo, que l'any passat va anunciar la seva retirada, ha reaparegut uns minuts per a cobrir la baixa d'última hora d'Holopainen. Després d'alguns instants d'incertesa local en atac, Rebekah Gardner ha desembussat el marcador amb un tir en suspensió que Atkinson ha respost amb un triplàs sobre la botzina i dos tirs lliures per col·locar al seu equip a dos (47-45). Cornelius ha dissipat la delicadesa del moment amb una bomba al Navarro, però l'Araski s'ha arrapat a les locals. Un triple de Asurmendi en començar l'últim quart ha posat l'empat en el marcador (54-54). Atkinson ha impulsat a les visitants des de la personal i Araújo ha retornat l'equitat. Quan el partit estava empatat, Diarra ha tret petroli forçant una personal a Tolo i Asurmendi ha posat el dit en la ferida agafant un rebot ofensiu i anotant un triple que ha col·locat la màxima diferència a favor de les visitants (60-64). Gardner ha assumit galons retallant distàncies (62-64) a 45 segons del final i el Spar Girona ha perdut la pilota quan tenia possessió per a empatar el partit. L'Araski ha jugat amb saviesa esgotant la possessió i Binta Drammeh no ha aconseguit materialitzar el triple per a donar-li la volta al marcador en l'últim sospir de partit.