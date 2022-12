Va ser un exercici de pura resistència, com aquells que va protagonitzar fa quatre anys per a, en constant agonia, anar pujant esglaons fins a aconseguir la final del Mundial. Era més prosaic l’objectiu ahir, ser a vuitens, però el patiment va ser idèntic. Finalment, Croàcia va aconseguir l’objectiu i serà en vuitens de final com a segona d’un grup en què la gran decepció ha estat Bèlgica. L’estadi Ahmad bin Ali va veure morir la millor era de la seva història, la liderada pels Hazard, Courtois, Lukaku i De Bruyne. Va tenir prou ocasions a la segona meitat per aconseguir el gol que l’hauria classificat, però Lukaku les va fallar totes. Al final el partit l’entrenador lleidetà, Robert Martínez, va anunciar, entre llàgrimes, que deixava el càrrec a la banqueta belga.