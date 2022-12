L'Spar Girona volia treure's els fantasmes de la derrota contra l'Araski, i no ha badat a Múrcia, imposant-se al Jairis, que de moment no ha aconseguit la victòria en cap dels 3 partits des que Surís va arribar a la banqueta. Les gironines, que han arribat a aconseguir un màxim avantatge de 18 punts i encara no han pogut comptar amb Brittney Sykes a l'espera del transfer, s'emporten una victòria per 71-79 després d'un parcial de 12-5 de les locals a l'últim quart.

El repte era majúscul i cap dels dos equips ha volgut donar lloc a dubtes des del primer moment. Les gironines, traient partida dels tirs lliures -el punt feble de les locals, especialment al primer quart, amb un balanç de 7/13 a la primera meitat- han aconseguit liderar el marcador i tancar el primer quart amb un parcial de 17-20. La intensitat creixia al segon temps, amb dos tirs lliures de Higgs que assolien el primer empat del partit (26-26) des del 2-2 inicial. Les gironines han aconseguit refer-se i enfilar-se fins a un +6 amb les cistelles de Murphy i Itxarri, però les de Surís, fent un pas endavant en defensa, no els han deixat de trepitjar els talons, fins al punt de forçar l'empat a 37 amb dos tirs lliures de Bettencourt quan faltaven 25 segons pel descans. Labuckiene, però, no ha perdonat, salvant un rebot ofensiu del Jairis que ha acabat materialitzant ella mateixa per marxar al descans amb un 37-39 al marcador i amb tot per decidir.

Un triple de Bettencourt -un altre punt feble de les de Múrcia, amb un balanç final de 3 de 12- posava el Jairis per davant per primer cop només encetar la represa (40-39), però el que semblava una declaració d'intencions després de passar per vestuari quedava en no res davant d'un Uni Girona endollat, que ha fet un pas endavant en els últims minuts del tercer parcial tancant amb 10 punts per sobre (53-63) gràcies a una acció d'Itxarri.

A l'últim quart, dues cistelles de Gardner i Laia i un tir lliure de la de Mataró, disparaven encara més la distància fins a un màxim de 18 punts (55-73), però una bona lectura de les rivals i un parcial de 12-5, amb les cistelles de Higgs -màxima anotadora rival amb 16 punts-, Brcaninovic o Bettencour, les ha tornat a posar dins del partit, a només 10 de distància. Quan quedaven 19 segons, Laia Flores ha fallat un dels dos tirs lliures, i qui no ha fallat ha estat Brcaninovic, que sobre el xiulet final ha anotat el 71-79 final.