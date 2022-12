La Secció Sisena de l’Audiència de Barcelona va absoldre ahir l’exjugador del Barça Neymar da Silva i els expresidents de l’entitat blaugrana, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, dels delictes de corrupció entre particulars i estafa en el fitxatge del futbolista brasiler, que llavors jugava al Santos.

En el cas conegut com Neymar 2 es jutjava el fitxatge del davanter pel qual el Barça va pagar a N&N Consultoria Esportiva 60 milions per diversos conceptes entre 2011 i 2013. I al Santos, 25 milions més: 17,1 pel traspàs i 7,9 per l’opció preferencial que mai va exercir sobre tres joves promeses de l’equip brasiler, així com dos amistosos dels quals només se’n va disputar un.

No obstant això, el fons d’inversió brasiler DIS, que exerceix l’acusació particular, només va percebre 6,8 milions per tota l’operació malgrat tenir un 40% dels drets de traspàs del davanter. Motiu pel qual es va querellar contra els acusats, als quals l’Audiència de Barcelona va absoldre.

El tribunal també exonerava de responsabilitat penal a Neymar da Silva sènior, pare de Neymar i administrador de N&N, l’empresa familiar que representava el jugador, i l’exdirigent del Santos Odilio Rodrigues.

De fet, la fiscalia, que durant tot el judici va mantenir la petició d’absolució per a Bartomeu, va retirar els càrrecs contra la resta dels acusats en les seves conclusions finals, en no veure indicis de delicte en l’operació de traspàs.