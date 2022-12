El migcampista Sergio Busquets, de 34 anys, ja anunciat aquest divendres la seva retirada de la selecció espanyola de futbol després de més de 13 anys en què ha conquistat el Mundial de 2010 i l'Eurocopa el 2012.

El barcelonista, capità de 'La Roja' al Mundial de Qatar, es retira després de disputar 143 partits oficials i ha estat peça fonamental en la posició de migcampista amb tots els seleccionadors amb el que ha coincidit.

Va debutar amb la selecció absoluta l'1 d'abril de 2009, en un partit de classificació mundialista davant Turquia, encara que dos mesos abans havia estat convocat, tot i que no va arribar a jugar, per a un amistós davant Anglaterra.

En un missatge a les seves xarxes socials, Busquets assegura que ha arribat el moment d'acomiadar-se de la selecció: "Voldria agrair a totes les persones que m'han acompanyat en aquest llarg camí. Des de Vicente del Bosque que em va donar l'oportunitat de començar, a Luis Enrique per fer-me gaudir fins a l'últim segon".

"També agrair la confiança de Julen Lopetegui, Fernando Hierro o Robert Moreno, així com, a tots els seus staffs. I com no a tots i cadascun dels meus companys, amb els quals he lluitat per intentar portar a la selecció on es mereixia, amb més o amb menys èxit però sempre donant-ho tot i amb el major dels orgulls".

Busquets no ha volgut oblidar-se en el seu comiat de cap membre de l'expedició "que estant en un segon pla han estat igual d'importants (físios, doctors, responsables de material, delegats, nutricionistes, staff, premsa, seguretat, viatges, etc…)", així com a "totes les persones i treballadors que s'han creuat en el meu camí i ho han fet tan especial".

"També a presidents, directius, directors esportius, i als quals, d'una manera o una altra, han format part de la federació. A tots els seguidors, pel suport diari rebut i sobretot quan no van sortir les coses com esperàvem. Aquí és quan més se us necessita i més units cal estar. A tots vosaltres, gràcies!", assegura.

També ha volgut donar les gràcies a "el més important", la seva família per donar-li suport "a cada moment i en totes les meves decisions i compartir aquest camí estant lluny molts dies i fent-me sentir sempre a prop perquè donés el millor del meu".

"Ha estat un honor representar al meu país i portar-lo a dalt de tot, ser campió del Món i d'Europa, ser Capità i disputar tants partits, amb major o menor èxit, però sempre donant-ho tot i aportant el meu granet de sorra perquè tot anés tan bé com sigui possible i que tothom sentís l'importants que són, ajudant a tothom i lluitant per un mateix objectiu, amb experiències úniques, inoblidables i històriques", assegura.

"Encara se'm posa la pell de gallina al recordar-ho. Ho trobaré molt a faltar (veure la llista de convocats, agafar el pont aeri, saludar als meus companys, gaudir dels entrenaments, les partides interminables de cartes, sortir a jugar, no sense abans fer el nostre crit junts, escoltar l'himne nacional abraçats o sentir l'afecte de tot un país)", ha indicat.

Finalment, Busquets ha desitjat "tota la sort del món" als seus companys i al nou seleccionador Luis de la Fuente: "Ara jo seré un aficionat més, gaudiré i faré costat incondicionalment a la nostra selecció. Gràcies eternes".