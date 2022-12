El Bàsquet Girona aprofitarà les vacances de Nadal a l’escola per compartir una bona estona amb l’afició, en especial els més menuts. En aquest sentit, demà el primer equip que dirigeix Aíto García Reneses realitzarà un entrenament a portes obertes amb accés totalment gratuït a partir de les 12.00 hores al pavelló municipal de Palau Sacosta, tenint en compte que la celebració del Circ de Nadal a Fontajau ha obligat tant al club presidit per Marc Gasol com a l’Uni Girona a traslladar-se. Sens dubte, serà un bon moment per a què els seguidors que ho desitgin puguin saludar als seus ídols de prop, fer-se fotografies amb ells o demanar-los autògrafs per guardar un record de la plantilla del retorn a l’ACB.

A més a més, el club té preparades diverses sorpreses entre les quals hi haurà una pluja de marxandatge del Bàsquet Girona -a part també hi haurà un estand amb la botiga oficial. Alhora, els menors de 16 anys tindran la possibilitat d’entrar en un sorteig per participar a la sessió preparatòria que durà a terme l’staff tècnic del primer equip encapçalat per Aíto. El sorteig es farà pròximament i hi haurà un total de teu afortunats. Després d’aconseguir trencar la mala dinàmica de resultats amb una victòria contra el Casademont Saragossa (78-69) diumenge passat en l’últim partit del 2022 a Fontajau, els gironins podran rebre l’escalf de l’afició per afrontar amb més energia encara el partit clau davant el Manresa del pròxim divendres 30 de desembre. Ambdós equips es troben a la part baixa de la classificació, el Girona és penúltim amb una victòria més (3) i el Manresa cuer, per la qual cosa serà important treure un resultat positiu per, d’aquesta manera, començar a allunyar-se del perill.