El Girona s’ha convertit en l’únic equip de la Primera Divisió que ha caigut eliminat de la Copa en aquesta segona eliminatòria. Va patir, això sí, l’Atlètic de Madrid per imposar-se al camp de l’Arenteiro gallec (1-3), on va començar perdent i li va tocar remuntar. I això que, amb empat en el marcador, Morata va desaprofitar un penal. El jove Pablo Barrios, amb fitxa del filial, va ser l’encarregat de desembussar el partit i donar aire als de Simeone. Més fàcil ho va tenir el Celta, que va guanyar sense problemes a Gernika (0-3). Eldenc, Linares i La Nucia van fer fora a conjunts d’una divisió superior. Com també el Nàstic, que va guanyar el Màlaga (2-1) al Nou Estadi i passa ronda.